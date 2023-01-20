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Galatasaray'da başkan Burak Elmas döneminde göreve getirilen Domenec Torrent'in sözleşmesi Dursun Özbek yönetiminin göreve gelmesiyle feshedilmişti. İspanyol teknik adam ve ekibi, bunun üzerine haksız fesih iddiasıyla FIFA nezdinde sarı-kırmızılı kulübe dava açmıştı.

Lig Radyo'nun haberine göre; sarı-kırmızılı kulübün davayı kaybettiği iddia edilirken, İspanyol hoca ve 4 yardımcısına toplam 2 milyon 634 bin euro tazminat ödeneceği öne sürüldü.

G.SARAY: CAS SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün dünkü KAP açıklamasında, Torrent ve yardımcılarıyla ilgili davada CAS sürecinin devam ettiği belirtilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro’nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık %5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir.”