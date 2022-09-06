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Gaziantep FK, ilk yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep FK, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı

Gaziantep FK, ilk yenilgisini aldı

Ligin ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, devam eden haftalarda MKE Ankaragücü'nü 1-0, Atakaş Hatayspor'u 2-1 ve Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yendi.

Kırmızı-siyahlılar, 5. maçta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisi aldı. 5 haftada10 puan toplayan Gaziantep ekibi, fikstürde averajla 5. sırada yer alıyor.

En çok gol atan takımlar arasında

Güneydoğu temsilcisi bu sezon oynadığı 5 maçta da rakip kaleye gol atmayı başardı.

Rakip kaleleri 10 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Forvet Figueiredo ise attığı 4 golle takımın en skorer oyuncusu durumunda.

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