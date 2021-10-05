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Son dakika haberi Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu!

SON DAKİKA: Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58i gözaltına alındı.

FETÖ'ye darbe! Son dakika: 32 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı
Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu!
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AA

Gaziantep merkezli 32 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "eğitim danışmanı", "ilçe imamı" ve halen görevde olan astsubayların da aralarında yer aldığı 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında ByLock kullanıcıları, sözde "ilçe imamı", "eğitim danışmanı" ve halen görevde olan astsubayların da yer aldığı 58 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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