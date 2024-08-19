Son dakika haberi Gazze'de ateşkes görüşmeleri
Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce BM Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen senaryonun gerisinde.
Giriş: 19.08.2024 - 00:56 Güncelleme: 19.08.2024 - 01:01
Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmaya varılmasını engelliyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce BM Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen senaryonun gerisinde.
Hamas'a göre Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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