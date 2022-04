Göztepe’nin başarılı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, ABD MLS Ligi takımlarından FC Cincinnati'den gelen teklifi kabul ederek, Göztepe’ye veda etti. Obinna, Göztepe camiasına ve taraftarına verdikleri destek için teşekkür etti.

Obinna mesajında, “Ligin ilk yarısından itibaren birçok kulüp bana transfer teklifinde bulundu. O dönemde başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Göztepe’de kalmam gerektiğini bana iletti. Benim duygularım ve isteğim aynı yöndeydi ve Göztepe formasıyla elimden gelenin en iyisini yaparak mücadelemi sürdürdüm. Devre arasında ABD’den gelen teklif benim kariyerim açısından gerçekten önemliydi. Mevcut durum düşünüldüğünde bu teklife bugün itibarıyla olumlu dönüş yapmak istediğimi yönetime ilettim. Kariyerim adına öncelikli olarak Göztepe Kulübü'ne ve taraftarına minnet borçluyum. İzmir ve Göztepe’de çok güzel anılar biriktirdim. Taraftarımız bana her zaman inandı ve güvendi. Göztepe’nin bende yeri her zaman farklı olacak. Bu büyük camiada umarım ben de güzel izler bırakmışımdır. Beni destekleyen, her zaman yanımda olan Göztepe ailesine sonsuz teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Obinna Nwobodo, ligin devre arasında ABD MLS Ligi ekiplerinden FC Cincinnati’den teklif almıştı. ABD ekibinin 25 yaşındaki Obinna için Göztepe’ye 2 milyon Dolar bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.