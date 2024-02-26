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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Gülbaharlar' organize suç örgütü çökertildi! - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 'Gülbaharlar' organize suç örgütü çökertildi!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında 'Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 08:29 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:23
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        'Gülbaharlar' organize suç örgütü çökertildi!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında, organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız" ifadesini kullandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul'da eş zamanlı "Kafes-48" operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonlarda aralarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

        Operasyonları düzenleyen emniyet güçlerini tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "'Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle, nitelikli yağma, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek, çek ve senede el konuldu."

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