Güldal Akşit yaşamını yitirdi! 0:00 / 0:00

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AK Parti'nin kurucu üyesi ve eski devlet bakanı Güldal Akşit, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Turizm ve Devlet Eski Bakanı Güldal Akşit hayatını kaybetti. AKP Genel Başkan Danışmanı ve AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olan Güldal Akşit’in vefatını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Akşit, geçtiğimiz kasım ayında koronavirüse yakalanmıştı ve yoğun bakımda tedavi görüyordu.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit, 1960'ta Malatya'da doğdu. Güldal Akşit Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel’in kızıdır.

Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde alan Güldal Akşit avukat olarak çalışma hayatına başladı.

14 Ağustos 2001'de kurulan AKP'nin kurucu üyesidir.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan Akşit;

9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.

12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yaptı.

AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürüten Güldal Akşit;

08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yaptı.

AKP Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: AK Partimizin kurucu üyesi, Bakanımız, yol ve dava arkadaşımız Güldal Akşit hanımefendinin vefatının üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağolsun.