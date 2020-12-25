Hafta sonu kısıtlaması öncesinde aynı görüntü! 0:00 / 0:00

İHA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta dördüncü kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

İHA'nın haberine göre, kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

BAKANLIKTAN UYARI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, vatandaşlardan saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeleri ve başta büyükşehirler olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirlerin alınması istendi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!