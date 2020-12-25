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Son dakika haberler... İstanbul’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

Ülke genelinde akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, vatandaşlardan saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeleri ve başta büyükşehirler olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirlerin alınması istendi

Son dakika haberi: Hafta sonu kısıtlaması öncesinde aynı görüntü! - Haberler
Hafta sonu kısıtlaması öncesinde aynı görüntü!
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İHA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta dördüncü kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

İHA'nın haberine göre, kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

BAKANLIKTAN UYARI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, vatandaşlardan saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeleri ve başta büyükşehirler olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirlerin alınması istendi.

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