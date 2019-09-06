Çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan aile sayısı 11'e yükseldi.

Çocuklarının HDP'lilerce dağa kaçırıldığını belirterek önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemine dün 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın kaçırıldığını belirten Celil Begdaş da katıldı.

Malatya'dan anne Sadiye Özbey, Gaziantep'ten anne Songül ve baba Şevket Altıntaş, Mardin'den anne Emine ve baba Şehmus Kaya, çocuklarının; Mersin'den Rahime Uymaz da yeğeninin terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, geldikleri kentte Diyarbakır annelerinin yürüttüğü oturma eylemine katıldı.

Askere gitmeye hazırlanırken 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat Balta için Dicle ilçesinden gelen anne Sabiha Balta ile 4 yıl önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Fırat Savur için Bağlar ilçesinden gelen anne Meryem Savur da eyleme katılarak, HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

"OĞLUMU GÖRMEYE GİTTİM, PKK'LILAR BAŞIMA SİLAH DAYADI"

Anne Sabiha Balta, Zazaca yaptığı açıklamada, 5 yıldır haber alamadığı oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

"Kimsenin haram lokmasını yemedim, kimseyi kandırmadım. Oğlumu bu işten rant sağlayanlar götürdüler. Parayla onu bu yola soktular, oğlumu öldürtecekler. Oğlum askere gidecekken aldılar. Oğlumu HDP'liler götürdü. Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu getirmezlerse her şeyi yaparım." diyen Balta, buğday ekip hayvan otlatarak kazandığı para ile zorluklarla oğlunu yetiştirdiğini belirtti.

Balta, oturma eylemine devam edeceğini ifade ederek, "Oğlumu ölü veya diri istiyorum. Devlet oğlumu götürmedi, bunlar götürdü. Oğluma bir şey olursa, onları yakarım. Ne bıraktılar bana telefon açsın, ne bıraktılar benimle konuşsun. Oğlumu görmeye gittim, PKK'lılar başıma silah dayadı, bırakmadılar oğlumu göreyim. Sonuna kadar bunlara davacıyım. 5 yıldır sabrettim, yeter artık. Kendi oğullarını okutup, avukat, mühendis yapıyorlar, bizim çocukları öldürtüyorlar." diye konuştu.

"HABERLERDE DUYUP GELDİM"

Anne Meryem Savur da 4 yıl önce 3 çocuğundan Fırat Savur'un 17 yaşındayken kaçırıldığını, oğlundan bugüne kadar haber almadığını belirtti.

"Haberlerde duyup buraya geldim. Oğlum sabah evden çıktı, bir daha gelmedi." ifadelerini kullanan Savur, oğluna kavuşmak istediğini kaydetti.

"BATSIN SİZİN KÜRDİSTAN DAVANIZ"

Geçtiğimiz gün amcası ile yengesinin yaptığı eyleme destek vermek üzere HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına gelen 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Aysel Bozkurt da HDP’lilere tokat gibi sözler sarf etmişti. Eylem yapan aileleri il başkanlığı önünden uzaklaştırmaya çalışan HDP’liler ile tartışan Aysel Bozkurt’un HDP’lilere söylediği sözler eyleme damgasını vurmuştu. Aysel Bozkurt, dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'yı geri alabilmek için HDP önünde oturma eylemi yapan amcası Şahap Çetinkaya ve yengesi Fevziye Çetinkaya'ya destek için katıldığı eylemde HDP’lilerin tepkilerine duyarsız kalamayarak, “Batsın sizin Kürdistan davanız. Oğullarınız özel okullarda, karılarınız plajlarda. Kürdistan diyenlerin çocukları en iyi okullarda okuyor. Ama fakirin çocuğu dağlarda ölüyor. Dağa gönderecek çocuğumuz yok. Artık yeter” diye verdiği tepki HDP’lilerde tokat etkisi oluşturmuştu.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır'da nöbet tutan annelere ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok onurlu bir sestir, bu çığlık asla kesilemeyecektir. Esasen Diyarbakır’daki evlatlar bizim evlatlarımızdır onların dağa değil, okula gitmesi için her türlü desteği vereceğiz. Annelerin, o çocukların yanında olmaya devam edeceğiz. Diyarbakırlı, Vanlı genç bizim gencimiz. Onları terör örgütünün kucağına değil, öğretmenlerin müşfik kollarında görmek istiyoruz bu konuda yanlarında olacağız" dedi.

STK TEMSİLCİLERİ EYLEME DESTEK VERDİ

Anneler tarafından başlatılan eyleme sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri de destek verdi.

Eyleme Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları açıklamalarla destek verdi.

Sözen ve Gündüz, annelerin haklı eylemlerinde sonuna kadar destekçileri olacaklarını ve bütün herkesi bu haklı eyleme destek vermeye davet ettiklerini söylediler. Şehit aileleri ve gazi dernekleri ile bazı sendikalar da anneleri telefonla arayarak, eylemlerine destek verdiklerini açıkladı.