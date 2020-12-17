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Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Koca'dan, hemşireye yönelik akılalmaz cezaya sert tepki!

Antalya'da, Kumluca Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir hemşireye, görev yerini terk ettiği gerekçesiyle Başhekim Ayşegül Alkan tarafından bir A4 kağıdına 500 kere “ben salağım görev yerimi terk ettim” diye yazma cezası verilmesi büyük tepkilere neden oldu. Olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca da, "Söz konusu olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hemen ardından Bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılarak Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden uzaklaştırılmıştır. Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan’ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: Hemşireye yönelik akılalmaz cezaya sert tepki! - Haberler
Hemşireye yönelik akılalmaz cezaya sert tepki!
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, " Antalya Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan müessif olayla ilgili Bakanlığımız derhal harekete geçerek duruma el koymuştur. Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşiremize başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca şöyle devam etti: "Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulamaya hakkı yoktur.

Özellikle bütün sağlık çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir.

Söz konusu olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hemen ardından Bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılarak Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden uzaklaştırılmıştır. Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan’ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir."

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