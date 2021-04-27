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Son dakika haberi HSK'dan 'duruşmalar ertelensin' talebi

HSK Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu

Son dakika haberi HSK'dan 'duruşmalar ertelensin' talebi
HSK'dan 'duruşmalar ertelensin' talebi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmalar ile müzakere ve keşiflerin ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

AA'nın haberine göre, Genel Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "tam kapanma sürecine" geçileceğinin açıklanması üzerine bugün olağanüstü toplanarak mağduriyet yaşanmaması için yargısal işlemlerle ilgili yapılması gerekenleri görüştü.

Buna göre, tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması işlemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşifler, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ertelenecek.

Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler, evrak üzerinden ve duruşma açılmadan gerçekleştirilecek, yeni duruşma günü ile keşif saati, masrafları gider avansından ya da kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenecek.

Tutukluluk değerlendirilmesinde, duruşma açılıp açılmaması hakim veya mahkeme heyetinin takdirine bırakılacak.

Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimliğine yapılan itirazlar ile müzakereler, öncelikle UYAP imkanları kullanılarak, uygun görülmesi halinde diğer iletişim vasıtalarından istifade edilerek gerçekleştirilebilecek.

Tam kapanma önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verilen duruşma ve adli işler, uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek şekilde, mümkün mertebe, sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş günlerine bırakılacak.

Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ihtiyati tedbir ve bu işleme yönelik itirazlar değerlendirilebilecek.

"ADLİ HİZMETLERİN TAMAMEN DURMASI SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamaması, terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe kullanılamayacak. Ayrıca erteleme süresi, hakim ve cumhuriyet savcılarının terfilerinde aleyhe değerlendirilemeyecek.

Erteleme süresince, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmayacak, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetler alınabilecek.

İdari izin konusunda daha önce alınan kararlar uygulanacak. İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hakim ve cumhuriyet savcısı belirlenecek.

Erteleme süresince, hakim ve cumhuriyet savcıları iş ve işlemleri, mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerini kullanarak takip edecek, bu çerçevede dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diğer zorunlu adli hizmetlere ilişkin yükümlülükler, imkan dahilinde evden yerine getirilebilecek.

Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve başsavcılar görev ve yetkileri kapsamında gerekli ilave tedbirleri alabilecek.

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