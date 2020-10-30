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TUNÇ SOYER: EKİPLERİMİZİN ULAŞMASI İÇİN TRAFİK TIKANLIĞI YAŞANMAMASI GEREKİYOR

Habertürk'e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu açıklamayı yaptı:

Aldığımız ihbarların tamamıyla bu bölgeyle ilgili. Bunun dışında yok. İçlerinde 8 katlı bina da var. Şu anda sağlıklı bilgi vermek mümkün değil. Bayraklı ilçesinde 20 civarında ihbar aldık. Şu anda ekipler çalışıyor. Ama bizim oraya hızlı bir şekilde ulaşabiliyor olmamız lazım. Enkaz altında çıkarttığımız vatandaşlarımız var.

Sığacık, Seferihisar'daki su çekilmesiyle ilgili araştırıyoruz, bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz.