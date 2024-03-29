Son dakika haberi İftar vaktindeki oy sayımı hakkında açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener, iftar vaktinde oy sayımı hakkında konuştu. Yener, "YKS yasal mevzuatı uyguluyor. Düzenlemeye göre oy sayımı kesintisiz sürmeli. Herhangi bir zorlukla karşılaşılacağı sonucu çıkarılmamalı. Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partiler bu konuda sandık görevlilerinin tüm ihtiyaçlarını giderecektir" dedi
Giriş: 29.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:13
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