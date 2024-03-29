Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İftar vaktindeki oy sayımı hakkında açıklama - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İftar vaktindeki oy sayımı hakkında açıklama

        YSK Başkanı Ahmet Yener, iftar vaktinde oy sayımı hakkında konuştu. Yener, "YKS yasal mevzuatı uyguluyor. Düzenlemeye göre oy sayımı kesintisiz sürmeli. Herhangi bir zorlukla karşılaşılacağı sonucu çıkarılmamalı. Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partiler bu konuda sandık görevlilerinin tüm ihtiyaçlarını giderecektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İftarda oy sayımı hakkında açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://twitter.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        5 şehirde mevlit okutuldu
        5 şehirde mevlit okutuldu
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?