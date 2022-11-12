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Haberler Dünya Son dakika: İsrail'e büyükelçi atandı
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Son dakika haberi İsrail'e büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçisi olarak atandı.

Son dakika: İsrail'e büyükelçi atandı
İsrail'e büyükelçi atandı
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HABERTURK.COM

İsrail ve Türkiye arasında normalleşme adımları devam ediyor.

İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı.

NORMALLEŞME ADIMLARI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart 2022'de Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. Kararın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak Irit Lillian atandı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 27 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Gantz, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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