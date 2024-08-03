İsrail Ordusu'nun Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı bir okula düzenlenen saldırıda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şerianın Tulkerim kentindeki hava saldırısında4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFAya göre, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerim kentinde açık alandaki Filistinlilere düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan yazılı açıklamada da Tulkerimde düzenlenen İHA saldırısında 4 Filistinlinin öldürüldüğü aktarıldı.

Bu arada günün erken saatlerinde İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şerianın Tulkerim kentinde bir otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Filistin haber ajansı WAFAya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerimin kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan yolda bir otomobile hava saldırısı düzenlemişti.

İki roketin isabet ettiği araç alev alırken içindekiler yanarak yaşamını yitirmişti.

FOTO: AA/ARŞİV