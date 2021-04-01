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Son dakika haberi İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

İstanbul Boğazı'nda 'River Elbe' adlı yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi Boğaz'da demirledi. Geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 5 botu ile müdahale ediliyor. Ayrıca Makine arızası yapan gemiye kılavuz kaptan çıkartıldığı öğrenildi.

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!
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İHA

İstanbul Boğazı'nda makine arıza nedeniyle sürüklenen gemi, korkuttu.

Edinilen bilgilere göre Panama bandıralı River Elbe isimli yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Boğazda demir atan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "10.45’te Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşü’nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. Kılavuz kaptanımız gemiye çıkarılmış olup gerekli kontroller yapılmaktadır. Herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır" denildi.

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