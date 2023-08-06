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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!

        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!

        İstanbul Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Tarık Şekerci ve yolcu Seyhan İşbilir hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 09:50
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        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
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        İstanbul'da kaza, saat 19.00 sıralarında Kartal-Samandıra TEM bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde meydana geldi.

        MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI

        Hayatını kaybeden Seyhan İşbilir.
        Hayatını kaybeden Seyhan İşbilir.

        DHA'da yer alan habere göre Hasan Tarık Şekerci'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        İKİSİ DE YOLA SAVRULDU

        Hayatını kaybeden Hasan Tarık Şekerci.
        Hayatını kaybeden Hasan Tarık Şekerci.

        Çarpmanın şiddetiyle sürücü Hasan Tarık Şekerci (25) ve yanında bulunan Seyhan İşbilir (33) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        İKİSİNİN DE KASKI YOKTU

        Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü ve yolcunun kasklarının olmadığını belirledi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazada hayatını kaybedenler otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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