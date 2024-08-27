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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da şiddetli sağanak! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İstanbul'da şiddetli sağanak!

        Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte megakentte birçok noktada su birikintileri meydana geldi. Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'nin bir kısmı da sular altında kaldı. Esnaf ve vatandaşlar da zor anlar yaşandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.08.2024 - 10:28 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:03
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        İstanbul'da şiddetli sağanak!
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        İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu.

        AA'da yer alan habere göre Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer'de sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu, D-100 karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler yavaş ilerledi.

        Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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        Zincirlikuyu ile Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan ve yağmura hazırlıksız yakalanan motosiklet sürücüleri köprü altlarına sığındı.

        Kentin turistik yerlerinden Sultanahmet'te de sağanaktan korunmaya çalışan bazı turistler meydandaki ağaçlar ile seyyar mısır satıcılarının tentelerinin altına sığındı, kimileri ise yağmur altında fotoğraf çektirdi.

        Bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, bazıları da tramvay durakları ve binaların altlarındaki kapalı alanlara sığındı.

        Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'de etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

        Dolmabahçe Tüneli Maçka çıkışında rögarlar yağıştan tıkanırken, ekipler bölgede çalışma yapıyor.

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        Ayrıca itfaiye ekiplerine Avrupa Yakası'nın bazı noktalarında su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi.

        TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan bir başka duyuruda ise hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin bir süre Eminönü-Bağcılar arasında yapıldığı, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise seferlerin Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirdi.

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        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre de bugün 07.00 ila 12.00 saatlerinde kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.

        Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuluyor.

        İSTİKLAL CADDESİ DE GÖLE DÖNDÜ

        DHA'da yer alan habere göre de Taksim'de sağanak yağış nedeniyle caddeler sular altında kalırken, trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. Mısır Çarşısı'nın girişi sular altında kaldı. Esnaf zor anlar yaşadı.

        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı Haberi Görüntüle
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