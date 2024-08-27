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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur uyarısı. 27 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Kocaeli ve İstanbul'da kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 07:09 Güncelleme: 27.08.2024 - 07:09
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        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 31°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Sağanak Yağış 29°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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