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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İşyerlerini kurşunlayan 15 şüpheli yakalandı

        Son dakika haberi İşyerlerini kurşunlayan 15 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da işyerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 08:02 Güncelleme: 31.07.2024 - 08:04
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        İşyerlerini kurşunlayan 15 şüpheli yakalandı
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        İstanbul’da işyerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

        Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen “KUYU-14” operasyonlarında; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yağma, Silahla Tehdit, İş Yeri Kurşunlaması, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme suçlarına karıştığı tespit edilen, yurt dışında bulunan elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 1️5️ şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 1️4️’ü tutuklandı, 1️’nin işlemleri devam ediyor.

        10'DAN FAZLA İŞYERİ KURŞUNLANDI

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Bahçelievler İlçesinde 26.06.2024 tarihinde gerçekleşen Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Mala Zarar verme eylemini yaptıkları, Sultanbeyli İlçesinde 03.07.2024 tarihinde E.S.K. isimli işyerinin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri, Ataşehir İlçesinde 03.07.2024 tarihinde S.O. ve M.O. isimli 2 farklı işyerinin kurşunlanması eylemi yaptıkları, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde 11.07.2024 ve 13.07.2024 tarihlerinde 6️ farklı işyeri kurşunlama tehdit ve kasten yaralama eylemlerine karışan şüpheliler olmak üzere 25.06.2024 ile 14.07.2024 tarihleri arasında toplamda 1️0️ farklı eyleme karıştıkları tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 7️ adet ruhsatsız tabanca, 1️ adet AK-47 uzun namlulu silah, 1️ adet otomatik tabanca, 1️ adet hassas terazi, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

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