İtalyan haber ajansı ANSA´da yer alan habere göre, hükümet, ülke genelinde tüm okullar ve üniversitelerde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Mart ayının ortasına kadar geçici olarak eğitime ara verme kararı aldı.

Öte yandan İtalya Eğitim Bakanlığı henüz böyle bir karar alınmadığını ama degerlendirdiklerini belirtirken gelecek birkaç saat içinde karar vereceklerini açıkladı.

İtalya´da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 79´a yükselirken; vaka sayısı da 2 bin 502´ye çıktı.

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