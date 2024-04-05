Son dakika haberi İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
İYİ Parti 27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultaya gidecek
İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kongrenin 27 Nisan 2024'te yapılacağı açıklandı.
İYİ Parti'de Başkanlık Divanı toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında genel merkezde gerçekleşti. Akşener, toplantıda milletvekilleriyle bir araya geldi. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; toplantıda, 27 Nisan 2024 tarihinde seçimli olağanüstü kongrenin toplanması kararlaştırıldı.
Akşener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, partiyi olağanüstü seçimli kongreye götüreceğini duyurmuştu.