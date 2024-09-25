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        Haberler Gündem Son dakika: İzmir'de otomobil altgeçide düştü! 3 ölü

        Son dakika haberi İzmir'de otomobil altgeçide düştü! 3 ölü

        İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:56
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        İzmir'de otomobil altgeçide düştü! 3 ölü
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        İzmir'in Konak ilçesinde, hastanedeki yakınlarını ziyarete giden otomobil rampa inerken bariyeri aşıp 5 metreden köprülü kavşağın battı çıktısına düşünce araçtaki 5 kadından 3'ü öldü, 2'si ise yaralandı.

        Eşrefpaşadan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

        Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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