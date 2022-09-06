Jorge Jesus, Kiev'e özel hazırlanıyor

Dk 45+3: Penaltı var mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev maçına özel hazırlanıyor. Ukrayna takımı karşısında galibiyetten başka ihtimali düşünmeyen Jesus, oyunculara Şampiyonlar Ligi eleme turunda oynanan iki maçta yapılan hataları izletti. Portekizli teknik adam, topu geri almada ön alan baskısında yapılması gerekenleri anlattı.

Oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "1.5 ay öncesine göre daha iyi durumdayız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamamıza rağmen elendik. Bu maçta Dinamo Kiev'den daha iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

Bu arada Michy Batshuayi'nin antrenman performansı Jorge Jesus'u mutlu etti. Portekizli teknik adam Batshuayi'yi Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de düşünüyor. Tecrübeli teknik adam takımın Süper Lig'in altıncı haftasını bay geçeceği için Kayserispor maçı kadrosundan çok fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor.