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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 18.23'te 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:35 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:15
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        Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

        Kahramanmaraş Valiliğince, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Onikişubat ilçemizde saat 18.23'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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