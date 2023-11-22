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        Haberler Gündem 3. Sayfa 33 KURŞUN... Son dakika: Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'e silahlı saldırı!

        Kan donduran olay... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı 44 yaşındaki iki çocuk babası Tuncay Gengeç, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Araca 33 merminin isabet ettiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:28
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        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
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        Mersin'de akıllara durgunluk veren olay, dün akşam Tarsus ilçesindeki Gözlükule Mahallesi'nde, Galericiler Sitesi'nde meydana geldi.

        UZUN NAMLULULARLA ATEŞ AÇTILAR

        DHA'da yer alan habere göre site girişine pusu kuran şüpheliler, amatör futbol liginde mücadele eden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç (44) yönetimindeki hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş açtı.

        İKİ ÇOCUK BABASI KURTARILAMADI

        Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 çocuk babası Gengeç, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        ARAÇTA 33 KURŞUN TESPİT EDİLDİ

        Araca 33 merminin isabet ettiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

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