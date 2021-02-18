Kanıyla mesaj bırakan kadından çarpıcı sözler!

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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA Kanıyla mesaj yazmıştı! Flaş gelişme... Haberler
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Son dakika haberler... Kanıyla yere kendisini kocasının vurduğunu yazmıştı; davanın ikinci duruşması görüldü

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın yaralanması davasının görülmesine devam edildi. Duruşmadan önce adliye önünde açıklamalarda bulunan Canan, "İlahi adalete ve devletime güveniyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alacak. Eğer bu çıkarsa, benim ve oğlumun baş belası olacak" dedi

SON DAKİKA Kanıyla mesaj yazmıştı! Flaş gelişme... Haberler
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DHA

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Ragıp Canan (46) getirilirken, Nurtaç Canan (49) ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı mağdur Nurtaç Canan´la ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye gelmediğini söyledi.

Nurtaç Canan

"İSTEYEREK OLMADI"

DHA'nın haberine göre, söz verilen tutuklu sanık Ragıp Canan "Eşimle aramızda namus meselesi gibi bir durum yoktu. Korkutmak amacıyla vurdum, pişmanım. Eşimden, sizden, herkesten özür diliyorum. İsteyerek olmadı. Eşim beni affetsin. Tutuklu olmam nedeniyle mağdurum, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanığın avukatı müvekkilinin öldürme kastı olmadığını öne sürerek yakın mesafeden mağdurun ayaklarına ateş ettiğini ve öldürme kastı olsaydı yakın mesafeden mağdurun öldürücü bölgelerine ateş edebileceğini söyledi. Sanık avukatı müvekkilinin tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu tarafından müşteki Nurtaç Canan´ın vücudunda oluşan yaralarla ilgili hazırlanacak raporun beklenmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Korkunç olayı gerçekleştiren Ragıp Canan

"EĞER ÇIKARSA, BENİM VE OĞLUMUN BAŞ BELASI OLACAK"

Duruşmadan önce adliye önünde açıklamalarda bulunan Nurtaç Canan, "İlahi adalete ve devletime güveniyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alacak. Eğer bu çıkarsa, benim ve oğlumun baş belası olacak. Zaten dosyalar, hepsi önünde, hak ettiği cezayı bulsun inşallah. Hiçbir kadın, kocasının değişeceğini asla beklemesin. Hiç kimse değişmez, bekleme süreci sadece zaman kaybıdır. Ben çok afettim. Telefonlar açıyor, mektuplar yolluyor, bu süreçte beni etkilemeye çalışıyor. Ben ona oğlum için çok şans tanıdım ama ne yazık ki ağır bir şekilde bu süreçte tamamladım 23 yılımı" dedi.

"BENİ AFFET, BARIŞALIM, BİR DAHA OLMAYACAK DİYOR"

Eşinin kendisini affetmesi için mektuplar yazdığını söyleyen Canan, "Beni affet, yeniden başlayalım, barışalım, bir daha olmayacak, özür diliyorum' diyor. 'Bunun suçlusu sensin, sen gideceksin diye ben bunu yaptım, yoksa bu olmayacaktı, sen kendini hiç suçlamıyor musun' diyor. Oysa ki, tüm dünya bilsin, benim iki sebebim var. Bir aldatılmak, ikincisi de ailesi tarafından sürekli bir para akışı" diye konuştu.

"KİMSEYE GÜVENMİYORUM, HEP KORKARAK YAŞIYORUM"

"Ben güvenerek gittim o eve, beni iteledi" diyen Canan, "23 yıllık eşim. Şimdi kimseye güvenmiyorum, hep korkarak yaşıyorum. Ben 5 kurşun biliyordum fakat mahkeme adli muayene istedi. Adli muayenede deliklerin daha fazla olduğu ortaya çıktı. Onlar tabii mahkemeye sunulacak. Epikriz raporları çok farklı çıktı, aslında öyle basit bir şey değilmiş, 5 kurşun da değilmiş. Daha ağır travmalardan, ölümlerden, bacakların kesilmesinden dönmüşüm. Şans, oyunları bozan rabbim var" ifadelerini kullandı.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM, KATİLİMİN ADINI YAZMAK İSTEDİM"

"Ben kesinlikle öleceğimi düşündüm" diyen Canan, "Arkamdan kimse bunu kim yaptı, nasıl yaptı demesin, aramasın diye katilimi yazmak istedim. Ben oğlumun babası diyorum, eşim demiyorum artık. Ben bunu hak etmemiştim ki, hiçbir kadın hak etmiyor" diye konuştu.

"EN ÜST SINIRDAN CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Avukat Hilal Gözegen Coşkun ise, "Bugün, davamızın ikinci duruşması yapılacak. Önceki celsede zaten hem sanık hem Nurtaç hanım, hem de tanığımızın yani Nurtaç hanım ve sanığın oğlunun ifadeleri alınmıştı. Ve Nurtaç Hanımın babasının ifadesi Mersin´de talimatla alınmıştı. Bu celsede karar çıkmasını beklemiyoruz açıkçası. Bu celseye dair en büyük talebimiz tabii ki tutukluluğun devam etmesi yönünde olacak. İlk celse ile bu celse arasında yapılan tutuk incelemelerinin hepsinde tutukluluğun devamına ilişkin karar çıktı. Bu celsede adli tıptan bir rapor alınabilmesi için Nurtaç Hanımın henüz mahkemeye sunulmayan bazı doktor raporlarını sunacağız . Buna binaen tekrar incelemeler yapılacak. Çünkü burada bizim istediğimiz şey yaralamadan ya da kasten öldürmeye teşebbüsten değil, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüsten sanığın cezalandırılması. Bunun için uğraşıyoruz. En üst sınırdan cezayı alması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede 4 Haziran 2020´de Nurtaç Canan´ın eşinden boşanmak istediği, valizini hazırlarken sanık Ragıp Canan´ın bu duruma sinirlendiği belirtildi.

İddianamede sanık Ragıp Canan´ın müştekinin evden çıkmasını engellediği ve silahıyla eşine 5 el ateş ederken "Öleceksin, gebereceksin" dediği aktarıldı. Sanığın kadını yaralı halde bırakarak evi terk ettiği anlatılan iddianamede müştekinin de yerde yaralı yatarken kanıyla "Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" yazdığı kaydedildi.

İddianamede sanık Ragıp Canan´ın "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplamda 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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