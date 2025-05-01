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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ | Kartalkaya'da 78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış | Son dakika haberleri

        Kartalkaya'da 78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!

        Bolu'da, kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangının ilk çıktığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangının kahvaltılık kızartmaları hazırlamak için açık bırakılan 'grill plate' cihazından çıktığı belirlenirken, cihazın termostatlarından biri bozuk olduğu için aşırı ısınmaya rağmen kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam ettiği tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:02
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        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
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        Bolu'da, kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı.

        19 KİŞİ HALEN TUTUKLU

        DHA'daki habere göre 28 şüpheli tutuklanırken, 9’u sonraki süreçte tahliye edildi. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 19 kişinin ise tutukluluk halleri devam ediyor.

        189 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, uzman bilirkişi heyeti de yaptıkları incelemelerinin ardından 189 sayfalık rapor hazırladı.

        YANGIN, 4. KATTA BAŞLADI

        Raporda yangının otelin 4’üncü katında bulunan restoranın ‘show’ kısmında bulunan, kahvaltılık kızartmaların yapıldığı ‘grill plate’ cihazından çıktığı ifade edilerek şöyle denildi:

        “Grill sehpası içinde bulunan ve D9 isimli solvent içeren endüstriyel yağlı yüzey temizleme malzemesi, toplama kabından yanarak akan yağlardan dolayı erimiştir. Bu erime, akışkan D9 malzemesinin yağla karışık olarak zeminde akmasını sağlamıştır. O çöp bidonuna ulaşan karışım yayılarak çöp bidonunu da yakmıştır.

        Çöp bidonu ve içindekilerin de yanmaya başlaması yanmayı büyütmüştür. Çöp alanına kadar ulaşan yanma sonucu artık daha fazla oluşan gazların miktarı doğal çekişli davlumbaz kapasitesi aştığından dolayı duman doğal akışla yükselerek restoran içine doğru yayılmaya başlamıştır.

        Hemen çöp bidonu yanında olan fleksi LPG hortumu sızdırmazlık tabakası da eriyerek alana kontrolsüz olarak bütan-propan karışımı yakıt gelmesine neden olarak alevlerin hızla büyümesine ve yangının bireysel müdahale ile söndürülemez boyuta ulaşmasına neden olmuştur.”

        YANGININ BAŞLADIĞI ALANDA İHMALLER ZİNCİRİ

        Ayrıca yangının başladığı noktada yangına karşı alınması gereken önlemlerin ve yangın söndürme sistemlerinin olmadığı da rapora yansıdı. Raporda, “Davlumbazda otomatik yangın söndürme sistemi yoktur. Tavanda duman ve/veya sıcaklık sensörü yoktur. Restoran alanında otomatik söndürme tesisatı (sprinkler), duman ve/veya sıcaklık algılayıcısı yoktur. Show alanında görünür alanlarda yangın söndürme cihazı yoktur ve sadece iç tarafta sol kolon dibinde bir adet tüp mevcuttur. Show alanında yangın tüpü var ancak hiçbir personel verdiği ifadede bunu hatırlamıyor” denildi.

        YANGINI ÇIKARAN CİHAZIN TERMOSTATININ BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Açık bırakılması sonrası aşırı ısınması nedeniyle yangına neden olan grill plate cihazının termostatının da bozuk olduğu ortaya çıktı.

        Uzman bilirkişi heyeti hazırladığı raporda, “Plate üzerinde ayar düğmesi ile sıcaklık kontrolünü sağlayan termostat, set edildiği değere ulaşıldığı ve termostatlardan biri bozuk olduğundan dolayı da aşırı ısınmasına karşın devreye girmemiş ve kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam etmiştir” ifadelerine yer verildi.

        İLK OLARAK GRILL PLATE CİHAZI YANIYOR

        Otelin 4’üncü katındaki restoranda bulunan show kısmında başlayan yangının ilk çıkış anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        ‘Grillplate’ cihazının alev alması ve restoranı kısa sürede kaplayan dumanlar ile alevlerin mutfak kısmına ulaşmasıyla personelin korkuyla kaçtığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.

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