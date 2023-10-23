Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
Kayseri'de, bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı
Kayseri'de kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi.
OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre R.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ SPORCU
Öte yandan hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.
RUSYA'DA DA MADALYA ALMIŞTI
Kaya'nın, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olduğu öğrenildi.
BİRÇOK TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VAR
Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu belirtildi. Otopsi işlemleri süren Kaya'nın cenazesinin Talas ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.