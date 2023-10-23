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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kazada ölen Buket Kaya, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı! - Haberler

        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!

        Kayseri'de, bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:13
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        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
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        Kayseri'de kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi.

        OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre R.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarptı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ SPORCU

        Öte yandan hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

        RUSYA'DA DA MADALYA ALMIŞTI

        Kaya'nın, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olduğu öğrenildi.

        BİRÇOK TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VAR

        Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu belirtildi. Otopsi işlemleri süren Kaya'nın cenazesinin Talas ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        #Buket Kaya
        #Son dakika haberler
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