Kazakistan'dan müthiş geri dönüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu
ABONE OL

Kazakistan'dan müthiş geri dönüş

EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında Kazakistan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek müthiş bir geri dönüşe imza attı

Kazakistan'dan müthiş geri dönüş
HABERTURK.COM

Kazakistan, EURO 2024 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Danimarka'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

Kazakistan'a galibiyeti getiren goller 73. dakikada Baktiyor Zainutdinov (Penaltı), 86. dakika Askhat Tagybergen ve 89. dakikada Abat Aimbetov'dan geldi.

Danimarka'nın gollerini ise 21 ve 35. dakikalarda Rasmus Höjlund kaydetti.

Kazakistan'da maçın uzatma bölümünde Abat Aimbetov kırmızı kart gördü.

Gruptaki ilk maçında Slovenya'ya 2-1 kaybeden Kazakistan bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Danimarka ise gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-1 mağlup etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Zaydou Youssouf... - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Sürpriz hamle!
Spor yazarları Ermenistan Türkiye maçını yorumladı: Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu... - Milli takım haberleri
FUTBOL "Geceyi kurtardı"
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe açıklaması: Teklif yaptılar ama... - Galatasaray haberleri
FUTBOL Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!
Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! İstenen ücret belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL Transfer kararı! İşte istenen ücret
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan sözleşme ve Beşiktaş açıklaması! - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Yeni sözleşme ve Beşiktaş açıklaması
Kim Min-Jae'yi çıldırtan soru! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Kim Min-Jae'yi çıldırtan soru!
Abdülkerim Bardakcı Milli Takım kadrosundan neden ayrıldı? Galatasaray'dan çarpıcı açıklama! - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL G.Saray'dan Abdülkerim açıklaması!
Valencia Beşiktaş maçında oynayacak mı? Fenerbahçe'de seferberlik... - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Valencia'da sıcak gelişme!
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri
FUTBOL Trabzonspor'da yeni başkan Ertuğrul Doğan
Beşiktaş, derbiye odaklandı
FUTBOL Beşiktaş, derbiye odaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.