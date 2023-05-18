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Haberler Gündem 3. Sayfa Kesik Baş Cinayeti! SON DAKİKA: Tahliye kararı kaldırıldı - Zonguldak haberleri
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'Kesik baş' cinayetinde flaş gelişme!

Zonguldak'ta, 70 yaşındaki Mustafa Keleş´in başının baltayla kesilerek öldürülmesine ilişkin 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, mahkeme heyeti, tutuklu tek sanık olan kardeşi 64 yaşındaki İbrahim Keleş´in somut delil bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle tahliyesine, diğerlerinin ise adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi

Kesik Baş Cinayeti! SON DAKİKA: Tahliye kararı kaldırıldı - Zonguldak haberleri
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DHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, 21 Kasım 2021´de emekli maden işçisi olan Mustafa Keleş'in (70) ormanda başsız cesedi bulundu.

KESİLEN BAŞ 1 GÜN SONRA BULUNDU

Başı baltayla kesilip &ouml;ld&uuml;r&uuml;len Mustafa Keleş.
Başı baltayla kesilip öldürülen Mustafa Keleş.

DHA'da yer alan habere göre Keleş'in baltayla kesilen başı ise 1 gün sonra ormandaki çukurda çıktı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

KARDEŞİ VE 11 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş.
Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş.

Derinleştirilen soruşturmada, geçen yıl mayıs ayında adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, ormanda ve İbrahim Keleş´in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı, ancak sonuç alamadı.

KARDEŞİ TUTUKLANDI

Sedat A. imzasını taşıyan ve 15 kadar isim barındıran ancak İbrahim Keleş tarafından yazıldığı tespit edilen, "Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş´i öldürdük´ ifadeleri bulunan notlar tarla ve jandarma karakoluna bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni delillerle birlikte İbrahim Keleş, tutuklandı.

AĞIR MÜEBBET TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Cinayetle ilgili 8´i tutuksuz, 9 kişi hakkında `Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme´ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

TÜM SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

`Kesik baş´ cinayeti olarak anılan olayın Zonguldak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşması görüldü. Duruşma, 2 gün sürdü. Tutuklu sanık İbrahim Keleş, tutuksuz yargılanan eşi F.K., Cihan T., Ender T., İlyas A., Mevlüt T., Sedat A., Serkan T. ve Soner T. ile öldürülen Mustafa Keleş´in 5 çocuğu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, 9 sanık ile 5 tanık olmak üzere toplam 14 kişi dinlendi. Tüm sanıklar suçlamaları reddetti.

KARDEŞİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu tek sanık olan 64 yaşındaki İbrahim Keleş´in somut delil bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle tahliyesine, diğerlerinin ise adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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