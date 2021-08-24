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Haberler Gündem VUR EMRİ! Son dakika: Kuzey Irak'ta 28 hedef böyle imha edildi - İşte o anlar
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Son dakika haberi K.Irak'ta 28 hedef vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK´lı teröristlere ait 28 hedefin imha edildiğini duyurdu. Harekata, 20'den fazla uçağın katıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti

VUR EMRİ! Son dakika: Kuzey Irak'ta 28 hedef böyle imha edildi - İşte o anlar
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya büyük darbe!
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük azim ve kararlılıkla yürütüldüğü bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda, 200 kilometre derinlikteki Irak'ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristlerce kullanılan hedeflere Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Milli Savunma Bakanı Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

"20'den fazla uçağın katıldığı hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir."

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