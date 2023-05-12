Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
ABONE OL

Son dakika haberi Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay’ın AHBAP platformuna çadır satması tepki çekmişti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Son dakika: Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki faaliyetlerinde yetersiz kalmasıyla eleştirilen Kızılay’ın AHBAP platformuna çadır satması tartışma konusu olmuştu.

Kızılay Başkanı Kınık, Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.'nin Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin bir iştiraki ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biri olduğunu belirterek “İşbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama söz konusu eleştirileri dindirmemişti. Kınık’ın, katıldığı televizyon programındaki “Arkadaşlar inisiyatifte bulunmuşlar ama ben de eleştirdim arkadaşları” sözleri geri adım olarak yorumlanmıştı.

Tartışmaların ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada Kızılay'ın çadır satmasına ilişkin, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin evraklar YSK'da
GÜNDEM İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin evraklar ...
Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 53
GÜNDEM Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 53
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı
Annesi ve 4 kardeşi ölmüştü! Büyük acı!
GÜNDEM Annesi ve 4 kardeşi ölmüştü! Büyük acı!
İstanbul Şişli'de kayınpederini öldüren damadın cezası belli oldu
GÜNDEM Şişli'de kayınpederini öldüren damadın cezası belli ...
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut: İş hayatı psikolojimizi düzeltti - Güncel haberler
GÜNDEM Süreyya Karabulut: İş hayatı psikolojimizi düzeltti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son dakika haberler: İYİ Parti lideri Akşener Yozgat'ta konuştu: Akşener, "Birinci turda kazanacağız" dedi
GÜNDEM İYİ Parti lideri Akşener: İlk turda kazanacağız
Son dakika haberleri: MHP lideri Devlet Bahçeli Karaman'da miting düzenledi
GÜNDEM "Güçlünün değil haklının yanında olacağız"
Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler
GÜNDEM Diyarbakır'da hava ısındı, tehlikeli eğlence başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.