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Son dakika haberi Koronavirüste yeni vaka sayısı 21 bin 30

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi

SON DAKİKA Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs yeni hasta sayısı 21 bini de aştı! - Haberler

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 934 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1547 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.


Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757ye yükseldi.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (06-12 MART)

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