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Son dakika haberi Kuleli'deki sahte rapor soruşturmasında flaş gelişme!

FETÖ/PDY örgütüne üye olduğu öne sürülen 11 eski tabip asker hakkında kendilerinden olmayan 33 askeri öğrenciyi sahte raporlarla askeri okuldan attıkları iddiasıyla dava açıldı. İddianamede örgüt lideri Fetullah Gülen de yönetici olarak 12’nci sanık olarak yer alıyor

Son dakika haberi Kuleli'deki sahte rapor soruşturmasında flaş gelişme!
Serdar Kulaksız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütünün askeri liselerde kendilerinden olmayan askeri öğrencileri fişlediği, örgüt mensubu olmayan öğrencileri çeşitli nedenlerle disiplin cezası, düşük not vererek zorluklar çıkarıp yıldırmaya çalıştığı belirtildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN BİR ALBAYIN İFADESİNDE YER ALDI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre iddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tabip albayın ifadesinde, örgüt üyeleri tarafından sağlık kurulu oluşturulduğu ve kendisinin de başkan olarak görevlendirildiğini anlattığı kaydedildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Tabip Albay’ın, doğrudan FETÖ-PDY terör örgütü ele başı Fetullah Gülen ile ABD’ye giderek görüştüğü, hakkında yönetici olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu öne sürüldü.

MEZUNİYETE 1 AY KALA OKULLA İLİŞKİLERİ KESİLDİ

2008 yılında askeri liseye kayıt yaptırılırken sağlık kontrollerinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirtilen 33 askeri lise öğrencisine, mezuniyetlerine 1 ay kala bu kurul tarafından 2013 yılında yapılan muayenelerinde psikolojik uyum bozukluğu, kalp yetmezliği, göz ve ortopedik skolyoz hastalıklarının bulunduğu yönünde sahte sağlık raporları verdikleri iddia edildi.

SAHTE SAĞLIK RAPORU DÜZENLEMİŞLER

İddianamede, FETÖ/PDY mensubu olan sağlık kurulu ve muayene eden hekimlerin hazırladıkları sahte raporlar ile 33 askeri lise öğrencisinin okulla ilişkisinin kesilerek eğitim ve öğretim haklarının elinden alındığı ifade edildi.

GÜLEN’İN DE ARASINDA BULUNDUĞU 12 SANIĞA DAVA

Savcılık, 11 askeri tabip hakkında “Terör örgütüne üye olmak, devlet memurunun resmi belgede sahteciliği ve eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi” suçlarından 279 yıldan 299 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Aynı iddianamede, FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün lideri Fetullah Gülen hakkında da yöneticilik suçundan 286 yıldan 306 yıla kadar hapis talep edildi.

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