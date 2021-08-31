Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre, deprem yerin 7,1 km derinliğinde oluşurken, Kandilli'ye göre depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü.

Deprem Afyonkarahisar, Bursa, Uşak, Aydın, Eskişehir gibi çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Kütahya. Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

BAZI BİNALARDA ÇATLAKLAR MEYDANA GELDİ

Öte yandan depremin ardından bazı binalarda küçük çapta hasarlar meydana geldi. Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, depremin merkez üssünün Aydınlar köyü civarı olduğunu söyledi.

İlçe merkezinde bir binanın balkonundan 3-5 tuğlanın düştüğünü, Beşkarış köyünde de 2-3 evin bacalarında döküntüler olduğunu belirten Çelik, "Hiçbir yaralımız ve bir sıkıntımız yok, ufak tefek hasarlar var." dedi.

Çelik, hasar tespit komisyonunun bölgeye ulaşarak incelemelerine başladığını anlattı. Çevre ve Şehircilik ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüklerine bağlı ekiplerin de sahada olduğunu, köy köy gezdiklerini dile getiren Çelik, "Tüm köylerimizdeki muhtarlarla görüştük. Herhangi bir can kaybı yok. Binalarda ufak tefek çatlaklar ve yarıklar var, o da çok sayıda değil. Bunların da hızlı şekilde tespitlerini yapıyoruz." diye konuştu.