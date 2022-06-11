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Son dakika haberi Mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranı yüzde 20'ye düşürüldü

İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramında da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi. Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.

Son dakika: Mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranı yüzde 20'ye düşürüldü
Mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranı yüzde 20'ye düşürüldü
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramında da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.

Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.

Soylu, "Türkiye'de 3 milyon 764 bin kayıtlı Suriyeli var" dedi.

Ayrıca, "10 Şubattan itibaren turizm vizesiyle gelerek Türkiye'de süresini bitirenlerin ikamet başvurularını reddediyoruz" bilgisini verdi.

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