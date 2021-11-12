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Haberler Gündem Son dakika DEPREM... Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Malatya 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı
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Son dakika haberi Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,7 olarak duyuruldu.

Son dakika DEPREM... Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Malatya 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
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HABERTURK.COM

Malatya'nın Pütürge ilçesinin Bölükkaya bölgesinde saat 12.19'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli'den yapılan açıklamada 5 büyüklüğündeki deprem yerin 5 km derinliğinde oluştu.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, depremin büyüklüğü 4,7 olarak duyurulurken, derinliği 7 km olarak bildirildi.

Pütürge’de, 24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde birçok ev ağır hasar görmüştü.

BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, depremin Pütürge'nin Bölükkaya Mahallesi'nde meydana geldiğini ifade ederek, "Deprem kısa sürdü. Bize ulaşan herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. zarar gören evimizde bulunmuyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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