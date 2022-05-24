Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli, adeta ikinci baharını yaşıyor. İtalyan futbolcu, mavi-lacivertlilerin Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta attığı 5 golle yıldızlaştı. Balotelli'nin özellikle son golü Türkiye ve dünyada gündem oldu.

DÜNYA GÜNDEMİNDE

Milyonlarca kez izlenen gol, FIFA'nın resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

İtalyan yıldızın, rabona vuruşuyla kaydettiği 5. golü kısa süre içinde sosyal medyada viral olurken, Avrupa basını İtalyan yıldızı manşetlere taşıdı.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 18 gol kaydetti, 4 gol pası verdi. Balotelli'den önce Alex de Souza, Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler bir maçta 5 gol atma başarısını göstermişti.

ADANA DEMİRSPOR'DAN İTALYA'YA TEPKİ

Öte yandan Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

— Adana Demirspor (@AdsKulubu) May 23, 2022

Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ne zaman? Kariyerinin en golcü ikinci sezonunu geçiren, Türkiye’deki tutumu ve performansı ile örnek olan Mario Balotelli’nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz! Ve soruyoruz; Şimdi değilse, ne zaman?!"

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 33 maçta görev alırken, 19 gol ve 6 asistlik performansa imza attı.