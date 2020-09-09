Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti... Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakmak istediğini kulüp başkanlarına bildirdi. Geçtiğimiz yıldan bu yana görevini sürdüren Mehmet Sepil, 12 Ağustos'ta yapılan oylamada yeniden başkanlığa seçilmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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