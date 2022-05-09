Uzun süredir gündemde olan ek gösterge konusunda bu yıl somut adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek göstergesinin artırılacağını 2018 yılında açıkladı. Ancak, geçen yıla kadar somut adım atılamadı. Ağustos ayındaki kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerinde alınan kararın ardından süreç hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat’ta yapılan ilk toplantının ardından ikinci toplantı da 16 Mart'ta yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta planlanıyordu.

Bloomberg HT'nin haberine göre Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

"MAYIS AYI İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİMİZ ÇALIŞMALARDAN BİR TANESİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, "Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye’nin işçileri, Türkiye’nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı