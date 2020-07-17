İHA

İzmir'de bir okulun velileri, 1. sınıfa başlayacak çocuklarını kendilerince "daha iyi öğretmen"e emanet etmek için geceden kuyruğa girdi. Aralarında liste hazırlayan veliler istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanına girmek için yarışırken, bazı veliler sabah saatlerine kadar çekirdek ve içecekleri ile okul bahçesinde adeta kamp kurdu.

İzmir Buca'da bulunan Vali Rahmi Bey İlkokulu, ilginç bir olayın adresi oldu. Veliler, çevreden aldıkları duyumlara göre okulda ismi ön plana çıkan bazı öğretmenlerin sınıflarına öğrencilerini yerleştirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Okul yönetiminin "Çocuğunuzu istediğiniz öğretmenin okutmasını istiyorsanız okulda sıraya girin" dediğini iddia eden veliler, soluğu okul bahçesinde aldı.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN HERKES İÇ İÇE

Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, listenin üst sıralarında yer alıp istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Öğleden başlayıp, sabah saatlerine kadar okulda nöbet tutan bazı veliler ise çekirdek ve içeceklerini alıp sandalyelerinde oturdu. Koronavirüse rağmen herkesin iç içe olduğunu ancak çocuklarını istedikleri öğretmene emanet etmek için kuyrukta beklemek zorunda olduklarını belirten veliler, okulun bu uygulamasına isyan etti.

'KURAYLA YAPILMASI GEREKİYORDU'

Nedime Gül isimli veli, "Öğretmen seçmek için buradayız. Ben hiçbir devlet okulunda böyle bir şey görmedim. Kurayla seçilmesi lazım. Müdürümüz izin vermiş; veli liste oluşturuyor ve biz sabaha kadar burada beklemek zorunda kalıyoruz. Virüse rağmen öğretmen seçmek için bekliyoruz. Bu rezillik hiçbir devlet okulunda yok. Buradaki insanlar sabah sırası gelince içeriye girecek, ‘Kimi istiyorsun?’ diye sorduklarında istediği öğretmeni söyleyip kaydı oluşturulacak. Normalde devlet okullarında bu işlem kurayla yapılıyor. Öğleden beri burada olup sabaha kadar bekleyecek olanlar var. Bu kadar insan sosyal mesafeyi nasıl koruyacak? Bu kadar eziyet çekmeye ne gerek var. Bu işin kurayla yapılması lazımdı. Herkes öğretmen seçecek diye mecburen ben de geldim" dedi.

'DUYDUKLARIMIZA GÖRE ÖĞRETMEN TERCİHİ YAPACAĞIZ'

Akşam 18.00'de okula gelip beklemeye başladığını belirten Azime Sinal, "Saat 23.00 oldu. Beklemekteyiz. Öğretmen tercihi yapmak için buradayız. Bu sistem, özellikle pandemi döneminde çok yanlış. Eski mezunlardan, çevremizden duyduklarımıza göre öğretmen tercihi yapacağız. Bana müdür 'gel geceden bekle' dedi. 'Yapabileceğim bir şey yok. Bu okulun kuralı bu, geceden bekliyorsunuz’ dedi. Aslında öğretmenin iyisi kötüsü olmaz. Öğretmen öğretmendir. 70 aylık bir çocukla 76 aylık bir çocuğu aynı sınıfa koymamak gerekiyor. İlk çocuğumu bu okula yazdırdığımda öğrenciler arasındaki ay farkını 3 ay şeklinde ayırmışlardı. O sistem daha iyiydi ama bu uygulama ile çocuklar arasında yarım yıl fark olabilir" diye konuştu.

'BU DURUM DÜZENSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR'

Uzun saatler sıra bekleyen bir veli de, "Veliler daha iyi öğretmenin kontenjanına girmek için liste oluşturuyor. Nasıl bankada sıraya giriliyorsa burada da sıra var. Sıra karışmasın diye liste oluşturuluyor. Okulun başvuru formunda öğretmen seçimi yapabileceğimiz söyleniyor. Buradaki insanların amacı çocuklarını en iyi öğretmenin olduğu sınıfa yerleştirmek. Veliler, aldıkları duyumlara göre çocuklarına öğretmen seçiyor. Biz öğleden beri buradayız" derken, başka bir veli, "Bu durum, okulun düzensizliğinden kaynaklanan bir durum. Ben öğlen 14.00’den beri buradayım. Koronavirüs var ve hepimiz iç içeyiz. Diğer öğretmenler kötü değil ama istediğimiz öğretmeni seçmek için buradayız" ifadelerini kullandı. Bir başka veli ise, "Biz burada 100 kişiyiz. Çocuğunun peşine düşen buraya geliyor" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE POLİSLER GELDİ'

Sabah 09.00 sıralarında kayıt işlemlerinin tamamlandığı okulda velilerden Seval Ruhsar Kalkancı, "Velilerin burada kuyruk oluşturması saçma. Bütün öğretmenlerimiz çok iyi. Seçim yapmaları saçma oldu. İnsanın şansına ne denk gelirse o olmalı. Ben sakin bir şekilde okula gelip oğlumu okula yazdırdım. Hangisi denk gelirse o öğretmen oğlumu okutacak. Zaten çocuklarımız okula kayıt olacak. Kimse devre dışı kalmayacak. Okul müdürü velilere e-okul sistemi ile giriş yapmalarını söylemişti ama veliler yine de gelip kuyruk oluşturdu. Koronavirüs nedeniyle polisler de bugün okula geldi. Sosyal mesafe yoktu, birçok kişide maske yoktu. Bu, hastalığa da davetiye çıkardı" diye konuştu.