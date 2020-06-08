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HaberlerGündemSon dakika haberi! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye güneşli, bazı bölgeler için sağanak uyarısı
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Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Adana'nın kuzeyi, Kayseri, Malatya ve Sivas çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklar yağışlı bölgelerde 1 ila 3 derece düşerken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu,Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Sivas'ın güneyi ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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