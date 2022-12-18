MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Mersin'de açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "2022 yılını uğurlayıp umutlarla karşılayacağımız 2023 yılına çok az bir zaman kaldı. 2023 sandık yılıdır. Millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği bir yıldır. Milli birlik ve kardeşlik ruhu ayağa kalkıp istikbaline sahip çıkacaktır.

"DURUŞUMUZ FAZİLETİN DURUŞUDUR"

Cumhur İttifakı ihanetlere karşı her zaman set çekmiş baraj olmuştur. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir. Duruşumuz talana ve yalana karşı faziletin duruşudur.

"ZİLLET İTTİFAKI DEDİKODU YUMAĞIDIR"

Kızılelma ülküsüyle kenetlenelim. 2023 bir kader ve karar yılıdır. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir.

Cumhur'un seçimi demek milletin zaferi demektir. Her zaman bunu savunacağız. Lider ülke Türkiye için her zorluğu aşmaya kararlıyız.

CHP'YE EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Türkiye'de muhalefet kıtlığı maalesef ileri düzeydedir. Muhalefet partileri ekseriyetle zillettedir. Zillet ittifakı oyun içinde oyundur. Zillet ittifakı yalan rüzgarı dedikodu yumağıdır. Cumhuriyet Halk Partisi ve 6'lı masa yabancıların güdümündedir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi vizyonu diye bir şey de yoktur. Bizim ise binlerce km mesafeden online bağlanan danışmanlara ihtiyacımız yoktur."