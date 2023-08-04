Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-YBŞ Sincar Genel Kurye sorumlusu olan "Agit Gever" kod isimli Yılmaz Bayram’ı, Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

YPS'NİN KURUCULARI ARASINDAYDI

MİT’in etkisiz hale getirdiği Yılmaz Bayram, aynı zamanda PKK/KCK’nın ülkemizde gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS’nin kurucuları arasında yer alıyordu.

MİT’TEN NEFES KESEN OPERASYON

MİT, "Agit Gever" kod isimli Yılmaz Bayram’ın, Irak/Sincar alanında Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi.

HEDEF LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Yılmaz Bayram hedef listesine dahil edildi.

SEVKİYAT YAPACAĞI BİLGİSİ ALINDI

MİT, saha ajanlarını görevlendirerek Yılmaz Bayram’ı sıkı takibe aldı. MİT, ajanlarından, "Yılmaz Bayram’ın silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı” bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. MİT’in gerçekleştirdiği operasyon Bayram, Irak/Sincar’da etkisiz hale getirildi, sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi.

2010'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

"Agit Gever" kod isimli Yılmaz Bayram, PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. 2011-2016 yılları arasında yurtiçinde Hakkâri ili mücavirinde güvenlik güçlerimize ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu.

HENDEK-BARİKAT OLAYLARINDA FAALİYET YÜRÜTTÜ

2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alarak Hendek-Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 2016 yılında Irak/Sincar ve Irak/Soran bölgelerine geçti.

IRAK VE SURİYE'DE AKTİF GÖREV ALDI

2018 yılının ikinci yarısı itibariyle Suriye/Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu. 2020 yılı itibariyle tekrar Irak/Sincar’a geçerek burada PKK/KCK-YBŞ Genel Kurye Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.