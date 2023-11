Sinem Erköseoğlu davasında flaş gelişme! İstanbul'da 13 yıl önce apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Paksoy'un beraat kararı bozulmuştu. Bu kararın ardından ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Can Paksoy hakkında tutuklanma; eğer tutuklanma kararı verilmeyecekse yurt dışına çıkma yasağı konulması talebinde bulunmuştu. Mahkeme, Can Paksoy'un tutuklanma ve yurt dışına çıkma yasağı talebini reddetti. Bu kararın ardından Epözdemir, karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurdu

