Brezilya'da yaşadığı şampiyonlukla ilgili duygularını AA muhabiriyle paylaşan Neriman, "Uzun yıllar sonra özlediğim duygu geri geldi. Kariyerim boyunca sürekli transfer olduğum ülkelerde final oynadım. Bronz ve gümüş madalyalarım vardı. Bu nedenle Brezilya'da altın madalya almak beni çok mutlu etti. Sezonun en büyük hedeflerinden birine ulaştık. Takım olarak çok mutluyuz." dedi.

Türkiye'de Eczacıbaşı formasıyla şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Neriman, "Polonya, İtalya ve Japonya'da ikinciliklerim var. Japonya'da kupayla altın madalya almıştım ama kariyerimin bu noktasında şampiyonluk ve altın madalya almak benim için çok değerli. Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluk beni biraz daha mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Takım olarak sezon başından itibaren şansızlıklar yaşadıklarını vurgulayan Neriman, "Kovid-19, Güney Amerika'da 8 ay öncesine kadar bitmiş değildi. Takım iki kez korona geçirdi, sakatlıklar oldu. Her kupada final oynadık ve 3-2 kaybettiğimiz rakibimizi ligde net skorla yenerek şampiyonluğa ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

En iyi smaçör seçildi

Brezilya'da en iyi smaçör seçilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Neriman, şunları söyledi:

"Son 4 sezonu Japonya'da geçirdim, orada servis karşılamayarak devam ettim. Pasör çaprazı niteliğindeydim. Yıllar sonra bu pozisyona geri dönmek aynı zamanda benim için yeni bir testti. Bitiriş kısmı konusunda kendimle ilgili iyi şeyler söyleyebilirim. Takımın beklentilerini karşılamak beni mutlu etti. Gittiğim takımlarda skorer olmak gibi bir özelliğim var. Takımlar beni bu yüzden transfer ediyor. Minas'ta da birkaç ay bu özelliğimi ortaya çıkarabilmek, takımıma bu anlamda liderlik yapabilmek önceliğimdi. Şampiyonluğun yanı sıra en iyi smaçör seçilmek, benim için çok değerli. İlk hedefim takımın kazanmasıydı. Şampiyon olmak çok farklı duygu. Bireysel ödüller genellikle unutulur ama şampiyonluk unutulmaz."

Lig mücadelesinin geride kaldığını hatırlatan Neriman, "Şimdi Güney Amerika Şampiyonası var. Hala antrenman yapıyoruz. 10 gün sonra her şey bitecek. Bir kupa daha alıp Brezilya'ya veda etmek istiyorum." diye konuştu.

"Tam dünya turu oldu"

İtalya, Polonya ve Japonya'da oynayan Neriman, farklı ülkelerde oynaması konusunda ise "Tam dünya turu oldu. Bütün kıtalarda değişik tecrübeler edinmek, iz bırakarak ayrılmak, madalya ile geçmek ve iyi hatırlanmak kariyerimde hedeflediğim şeylerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerini bitirmeden Brezilya'da da deneyim yaşamak istediğine dikkati çeken 33 yaşındaki sporcu, "86. yılını kutlayan, bin 200 çalışanı olan ve 8 bin kulüp üyesi bulunan bir takımda forma giydim. Brezilya bir voleybol ülkesi. Olimpiyatlarda final oynayan ve madalya alan bir ülke. Bu kadar başarılı bir ülkenin liginde mücadele etmek, olimpiyat şampiyonu antrenörlere karşı oynamak çok değerliydi. Kariyerimi bunları da koymak istedim." ifadelerini kullandı.

Brezilya'daki yaşamıyla ilgili bilgiler veren Neriman, şunları kaydetti:

"Her gittiğim yere çabuk uyum sağlayan biriyim. Değişik ülkeleri, karakterleri, yaşam tarzlarını tanımayı seviyorum. Japonya dünyanın en güvenli ülkesiydi, kaos yoktu. Sokağa çıktığınızda kendinizi güvende hissedeceğiniz ülkeydi. Nabzı düşük yaşam olduğu için, Brezilya'da ilk günlerde zorlandım. Burası çok eğlenceli ve renkli geldi. Çok sosyaller, güzel yemek kültürü var. Eğlenmeyi seviyorlar. Japonya bunun tam tersine fazla işkolik ülkeydi. Japonlar, sosyal hayatlarında bazı şeyleri limitli tutup iş hayatlarına yoğunluk veriyordu. Brezilya severek ayrılacağım bir ülke."

Neriman, başka bir ülke takımı için anlaşma sağladıklarını ve yurt dışında 10. sezonunu geçireceğini dile getirdi.

"Şu anda çok daha farklı tecrübelere sahip Neriman var"

Profesyonel oyunculuğu bitirdikten sonraki kariyer planlaması yaptığını ve farklı deneyimler için yurt dışında voleybol hayatını sürdürdüğünü anlatan Neriman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Voleybol belli süre yapılacak bir meslek. Diğer ülkelerin kültürlerini, yönetim şekillerini merak ettiğimden dolayı tecrübe edinmek istedim. Ciddi markaların, hep başarılı olmuş isimlerin altında voleybol oynamayı tercih ettim. İkinci kariyer planlamama yardımcı olsun istedim. Şu anda çok daha farklı tecrübelere sahip Neriman var. ikinci kariyer konusunda kendimi doldurdum. Bu sayede daha az hata yapma durumunuz ortaya çıkıyor."

Brezilya'da Türk voleyboluyla ilgili görüşleri aktaran Neriman, "Başarılı Brezilyalı oyuncular, Türkiye'de voleybol oynuyor. Türk voleyboluyla ilgili fikirleri var. Birkaç ay önce Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye'de düzenlendi. Oradaki atmosfer çok güzeldi. Türkiye'de voleybola bakış o kadar iyi durumda. Ligimiz de dünyanın en iyi liglerinden biri haline geldi. Güçlü sponsorların heveslerinin artması birbirini destekliyor. Türkiye voleybola en çok yatırım yapan ülke. İtalya ile beraber en güçlü lig." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de bütün spor branşlarının çok daha iyiye gideceğine inandığını aktaran Neriman, "Branşları ayırmayı doğru bulmuyorum. Basketbol ve futboldaki payda daha büyük. Oradaki başarılı olma senaryosu çok daha geniş ve çok daha zor. Çok daha fazla ülke yatırım yapıyor. Voleybolda başarı elde etmek biraz daha çabuk olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.