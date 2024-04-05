Son dakika haberi New York'ta deprem!
ABD'nin New York kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin New York ve New Jersey bölgesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin merkez üssünün New Jersey'e bağlı Whitehouse Station olduğunu duyurdu.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, ilk açıklamasında büyüklüğünün 5,5 olduğunu ve 10 km derinlikte olduğunu açıklamıştı.
Reuters haber ajansı depremin New York ve New Jersey'nin yanı sıra Pensilvanya'nın kuzeyinde ve Connecticut'ın batısında da hissedildiğini bildirdi. Sismik aktivitenin nadiren görüldüğü bölgede yaşayan kişilerin çok şaşırdığı vurgulandı
Charita Walcott adlı New Yorklu, Reuters'a depremin yaklaşık 30 saniye sürdüğünü söyledi.
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*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.