Son dakika haberi... O kurala uymadılar! İki günde 7 bin kişiye yaklaşık 7 milyon lira ceza - Haberler

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İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçen günlerde valiliklere bir talimat gönderdiği hatırlatıldı. Buna göre talimatta, salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.

TÜM İLLERDE MASKE DENETİMLERİ ARTIRILDI

İl/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiğine de dikkat çekilen talimat kapsamında, kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

3 GÜNLÜK UYARININ ARDINDAN UYGULAMA PAZARTESİ BAŞLADI

Açıklamaya göre, bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçen cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip, bilgilendirildi. Pazartesi gününden itibaren de maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı.

MASKE ZORUNLULUĞU HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

2 GÜNDE 6.3 MİLYONLUK CEZA

Maske kullanımına yönelik ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye toplamda 6 milyon 315 bin 300 TL'lik idari işlem uygulandı.