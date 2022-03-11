İstanbul'da otogardan çıkış yasağı! THY'den 180 sefer iptal! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dakika haberler... Yoğun kar yağışının görüldü İstanbul'da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önemli paylaşımlarda bulundu.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2022

"TIR VE KAMYONLAR TRAFİĞE ÇIKMAYACAK"

Vali Yerlikaya, "İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve Otoyol Hizmet Tesisleri'nde beklemeleri gerekmektedir" dedi.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2022

OTOGARLARDAN ÇIKIŞLAR DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2022

"TIR VE KAMYONLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİ YASAK"

Son dakika haberine göre Vali Yerlikaya şöyle devam etti: "Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2022

THY, YARIN İÇİN 180 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.

AVM'LER 12.00-19.00 SAATLERİNDE AÇIK

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; AVM'lerin çalışma saatleriyle ilgili olarak, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır dedi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Kıymetli hemşehrilerim; yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinde."

İstanbul'da kar yağışının bugün öğleden sonra da devam edeceği, sıcaklığı eksi 1 olacağı bildirildi.